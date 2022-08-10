Захар Прилепин заявил, что Федор Бондарчук не станет снимать фильм о спецоперации

Писатель Захар Прилепин выразил мнение о том, станет ли режиссер Федор Бондарчук снимать фильм о спецоперации на Украине.
Он считает, что Бондарчук не возьмется за проект сразу по двум причинам.
«Федор других позиций. Во-первых, он не высказывался. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что у него очень сложное отношение к этой теме. Поэтому нет», — заявил Прилепин в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Автор романа «Санькя» отметил, что в России есть и другие талантливые киномейкеры. Однако они тоже не высказываются о спецоперации, за исключением Никиты Михалкова.