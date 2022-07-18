Захар Прилепин задал неудобный вопрос раскритиковавшей Россию Чулпан Хаматовой

Писатель Захар Прилепин активно выступает с критикой в адрес артистов, не поддержавших спецоперацию по защите Донбасса. В этот раз публицист обратился с неудобным вопросом к сбежавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой в личном Telegram-канале.