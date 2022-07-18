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Захар Прилепин задал неудобный вопрос раскритиковавшей Россию Чулпан Хаматовой

Захар Прилепин задал неудобный вопрос раскритиковавшей Россию Чулпан Хаматовой
Global look press/Natalia Shakhanova

Писатель Захар Прилепин активно выступает с критикой в адрес артистов, не поддержавших спецоперацию по защите Донбасса. В этот раз публицист обратился с неудобным вопросом к сбежавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой в личном Telegram-канале.

Прилепин решил высказаться, насчет новости о скором начале совместной работы американских и российских космонавтов после того, как Роскосмос и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах экипажей РФ и США.

Публицист задался вопросом, почему либералы, к которым примкнула Чулпан Хаматова, до сих пор не высказали свое возмущение о данном сотрудничестве государств.

«Пусть все добрые люди мира возмутятся. Ну? Почему молчат Чулпан и Ксения Ларина?», — спросил Прилепин.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Прилепин высмеял Дмитрия Быкова и его желание поддержать украинцев, отменяющих русскую

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