Захар Прилепин задал неудобный вопрос раскритиковавшей Россию Чулпан Хаматовой

Писатель Захар Прилепин активно выступает с критикой в адрес артистов, не поддержавших спецоперацию по защите Донбасса. В этот раз публицист обратился с неудобным вопросом к сбежавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой в личном Telegram-канале.
Прилепин решил высказаться, насчет новости о скором начале совместной работы американских и российских космонавтов после того, как Роскосмос и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах экипажей РФ и США.
Публицист задался вопросом, почему либералы, к которым примкнула Чулпан Хаматова, до сих пор не высказали свое возмущение о данном сотрудничестве государств.
«Пусть все добрые люди мира возмутятся. Ну? Почему молчат Чулпан и Ксения Ларина?», — спросил Прилепин.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Прилепин высмеял Дмитрия Быкова и его желание поддержать украинцев, отменяющих русскую