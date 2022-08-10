Захар Прилепин высказался про артистов, которые осудили спецоперацию

Публицист Захар Прилепин высказался о знаменитостях, которые не поддержали спецоперацию на Украине.
Прилепин считает, что не поддержавшие действия России звезды должны перестать зарабатывать деньги благодаря стране, прежде чем высказывать свои позицию.
«Если ты хочешь выступить против армии и государства, подписывай бумагу, пиши рапорт, уходи на вольных хлебах можешь говорить все, что угодно», — сказал он в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Прилепин также заявил, что правительство России должно было намного раньше повлиять на культурную сферу и не допускать того, чтобы люди, имеющие антироссийскую позицию, в принципе оказывались в шоу-бизнесе.