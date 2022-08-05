Захар Прилепин сообщил, что Иван Ургант приступил к работе над новым проектом в Останкино

Иван Ургант в эфире программы “Вечерний Ургант”

Писатель Захар Прилепин намекнул на скорое возвращение программы “Вечерний Ургант” или ее аналога. Своей информацией он поделился в личном телеграм-канале.

Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, YouTube-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали. Пусть всем будет хорошо. У Корсы звание Героя России, у Вани новый проект. Как мне говорят иногда: чего теперь, всем сдохнуть из-за твоего Донбасса? Нет, конечно. Пусть все живые живут. Тем более что есть мертвые живее живых и живые — мертвее мертвых. Все это так. Но все равно подташнивает иногда,

— написал Прилепин.

После начала военной спецоперации на Украине программа “Вечерний Ургант” пропала из эфира Первого канала. После этого появились слухи о закрытии программы, причиной которой послужила антивоенная позиция самого Урганта, но представители канала опровергли эту информацию и обосновали паузу неуместностью развлекательных программ. Ургант также сталкивался с публичной критикой из-за предполагаемой эмиграции в Израиль вскоре после начала спецоперации, но сам телеведущий назвал это “отпуском”. Позднее резонансную историю даже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав Урганта “большим патриотом” и допустив, что те, кто уехал в первые дни после начала спецоперации, просто “испугались”.

Сам Ургант подробно о спецоперации не высказывался, но в первые дни опубликовал антивоенный пост. Захар Прилепин поддерживает спецоперацию.

На новость о возможном возвращении “Вечернего Урганта” отреагировал и поэт Игорь Караулов.

Да чего ж такого? Дело житейское. Мы когда на “РЭБ” (новое общественно-политическое ток-шоу Первого канала, два выпуска вышли в начале июля. — Прим. ред.) ходили, каждый раз проходили мимо студии Урганта. Ну то есть все два раза, ибо на третий “РЭБ” ушел в отпуск. А Ургант вернулся. Ломоносов этот закон открыл, и не нам его менять. И потом ну какой из Урганта русофоб? Вся его русофобия — лишь следование социальным нормам его круга, в котором и начальники, и спонсоры, и собутыльники. Для него гадость про “дамбас” сказать — как для нас вилку держать в левой, а нож в правой. Когда не смотрят, можно и наоборот, но на него-то всегда смотрят, он звезда,

— написал Караулов в своем телеграм-канале.

Кейт Бекинсейл и Иван Ургант в программе “Вечерний Ургант”

Параллельно в телеграме обсуждается новость о предложении проверить Ивана Урганта, а также Максима Галкина и Чулпан Хаматову, которые осудили спецоперацию и уехали из России, на предмет уплаты налогов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Кроме того, депутаты Госдумы, входящие в “Группу по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры” (ГРАД), куда также входит Захар Прилепин, попросили руководство Первого канала и Большого театра “оказать влияние” на телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева и режиссера Александра Молочникова, а в случае, если такое влияние не возымеет действия, уволить их. Причиной обращения послужило негативное отношение знаменитостей к спецоперации.

Иван Ургант недавно возобновил профессиональную деятельность в России. Так, он провел корпоратив крупного бизнесмена в Омске.