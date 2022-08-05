Захар Прилепин рассказал о работе Ивана Урганта над новым авторским проектом

«Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, Youtube-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали. Пусть всем будет хорошо. У Корсы (полковник армии ДНР Ольга Кочура — ред.) звание Героя России, у Вани новый проект. Пусть все живые живут. Тем более, что есть мертвые живее живых, и живые — мертвее мертвых. Все это так. Но все равно подташнивает иногда», — высказался Прилепин.