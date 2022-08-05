Захар Прилепин рассказал о работе Ивана Урганта над новым авторским проектом

Политический и общественный деятель Захар Прилепин сообщил о том, что раскритиковавший спецоперацию шоумен Иван Ургант всерьез начал работать над новым авторским проектом на YouTube. Данную информацию ему рассказали анонимные источники из Останкино. Свое мнение на этот счет публицист высказал в личном Telegram-канале.
Прилепин заявил, что его удручает данная ситуация. Он выразил сожаление о том, что где-то российские военные рискуют жизнью, ведя спецоперацию по защите Донбасса, а кто-то открыто выступает с критикой в адрес Москвы, при этом продолжая неплохо чувствовать себя в России.
«Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, Youtube-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали. Пусть всем будет хорошо. У Корсы (полковник армии ДНР Ольга Кочура — ред.) звание Героя России, у Вани новый проект. Пусть все живые живут. Тем более, что есть мертвые живее живых, и живые — мертвее мертвых. Все это так. Но все равно подташнивает иногда», — высказался Прилепин.
Отметим, Иван Ургант раскритиковал проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Потом артист временно перебрался в Израиль, но после вернулся на Родину. Его авторская программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфире Первого канала, а затем шоумен вовсе исчез из медийного поля. Однако известно, что он продолжает выступать на частных корпоративах и вечеринках.