Захар Прилепин поставил Собчак на место после сравнения Урганта с Зощенко

В попытке найти «таинственное сходство» Урганта и Зощенко Прилепин указал на факт из биографии советского писателя, когда он в 1946 году попал под критическое постановление о журнале «Звезда». Однако на фоне остальных заслуг Зощенко этот момент из его жизни является «неприятным, но не определяющим», подытожил публицист.