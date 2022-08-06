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Захар Прилепин поставил Собчак на место после сравнения Урганта с Зощенко

Захар Прилепин поставил Собчак на место после сравнения Урганта с Зощенко
globallookpress.com/ Dmitry Golubovich/Russian Look

Публицист Захар Прилепин поставил на место журналистку Ксению Собчак, сравнившую шоумена Ивана Урганта с писателем Михаилом Зощенко.

Собчак отреагировала на ответ Урганта Группе по расследованию антироссийских действий (ГРАД), потребовавшей уволить юмориста с Первого канала. Светская львица назвала шоумена «современным Зощенко».

Прилепин заявил, что сравнение телеведущего, работающего в развлекательной сфере, с имеющим множество достижений писателем является просто неуместным.

«Чтобы равняться с Зощенко, надо сначала жить, как Зощенко», — написал он в своем Telegram-канале.

В попытке найти «таинственное сходство» Урганта и Зощенко Прилепин указал на факт из биографии советского писателя, когда он в 1946 году попал под критическое постановление о журнале «Звезда». Однако на фоне остальных заслуг Зощенко этот момент из его жизни является «неприятным, но не определяющим», подытожил публицист.

Ранее, как пишет «Царьград», Ургант отправил послание Прилепину в своем Telegram-канале. Он опубликовал селфи с книгой писателя и автографом.

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RusNewsToday24
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