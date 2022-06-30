Захар Прилепин объяснил, почему Стивен Кинг поддерживает киевский режим

Российский публицист Захар Прилепин раскритиковал поведение своего американского коллеги Стивена Кинга. Писатель возмутился тем, что автор ужасов поддерживает киевский режим.
Прилепин возмутился решением Кинга запретить собственные произведения для россиян. Кроме того, публицист не оценил того, что писатель завершил свою книгу лозунгом в поддержку Украины.
«Кинг так долго пестовал, разбирал на составные зло, что втайне его полюбил… Знаете, как должно быть уложено все в голове у человека, который не Путина и спецоперацию порицает, а лишает своих сочинений целую страну разом? У него уложено просто: все русские — зло. Их всех надо побить камнями. Включая те магазины, где торопливо зарабатывают на описаниях его монстров», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.
Кроме того, писатель задался вопросом, почему в российских магазинах до сих пор так аккуратно относятся к книгам Кинга. По словам Прилепина, их всегда раскладывают на самые видные места. Писатель считает, что книжные пытаются сорвать последний куш с продажи книг «Короля ужасов».