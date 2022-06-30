Захар Прилепин объяснил, почему Стивен Кинг поддерживает киевский режим

«Кинг так долго пестовал, разбирал на составные зло, что втайне его полюбил… Знаете, как должно быть уложено все в голове у человека, который не Путина и спецоперацию порицает, а лишает своих сочинений целую страну разом? У него уложено просто: все русские — зло. Их всех надо побить камнями. Включая те магазины, где торопливо зарабатывают на описаниях его монстров», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.