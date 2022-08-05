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Заговоривший на латышском Галкин поделился роликом со второго концерта в Юрмале

Заговоривший на латышском Галкин поделился роликом со второго концерта в Юрмале
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Максим Галкин опубликовал видео с выступления в латвийской Юрмале. Запись появилась в соцсетях.

Галкин в ролике около двух минут получал цветы и купался в зрительских аплодисментах. Юморист поблагодарил Юрмалу и «любимый зал».

«Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах», — заявил он на выступлении.

Публикация Галкина за семь часов набрала более 250 тысяч просмотров и около двух тысяч комментариев. Юморист ответил поклонникам на латвийском языке.

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RusNewsToday24
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