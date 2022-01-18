Загоревшийся мусор мог стать причиной гибели женщины в Выборгском районе Петербурга

Загоревшийся мусор мог стать причиной гибели женщины в Выборгском районе Петербурга Новости
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Тело женщины обнаружили после тушения пожара на Первом Мурманском проспекте в Петербурге, о причинах ее смерти не сообщается.

Пожар произошел ночью 17 января в Выборгском районе Петербурга. На площади в два квадратных метра горел мусор. Спасатели ликвидировали пожар в 22:46. На месте возгорания обнаружена погибшая женщина, сообщает Telegram-канал городского МЧС.

Некоторые петербургские дворы буквально утонули в горах мусора после новогодних праздников. Немногим лучше ситуация стала и после завершения каникул. Контейнеры и баки во дворах переполнены мусором на протяжении почти двух недель. В районные управления и администрацию губернатора Александра Беглова поступило множество обращений от горожан, к положительному результату их просьбы привели не везде.

 
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