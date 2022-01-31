Загоревшийся автобус собрал километровую пробку на внутреннем кольце КАД

Огонь охватил рейсовый автобус на 91-м километре внутреннего кольца КАД. В результате происшествия образовался дорожный затор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Инцидент произошел вблизи Ропшинского шоссе. На место были направлены спасатели, которые ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Специалистам предстоит установить причину пожара.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в «красный» окрасился участок длиной два километра. Из-за скопившейся пробки спецтехнике МЧС было проблематично добираться до полыхающего авто. В связи с этим пламя потушили только через 20 минут после возгорания.

Подобные происшествия указывают на аварийное состояние общественного транспорта в Петербурге. Помимо этого местные жители каждый день рискуют жизнью, передвигаясь на машинах по заснеженным и обледенелым дорогам. Травмоопасные условия стали причиной халатности коммунальщиков, деятельность которых должным образом не контролирует губернатор Северной столицы Александр Беглов, считают горожане. Они неоднократно призывали градоначальника принять меры и навести порядок, однако глава Петербурга предпочитает закрывать глаза на сложившуюся ситуацию.

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