Загитова жестко ответила журналистке Вайцеховской за слова о спортивных достижениях

Известная фигуристка Алина Загитова резко ответила журналистке Елене Вайцеховской на слова о том, что все ее достижения — это лишь сплошное везение.
Фигуристка высказалась по поводу громкого заявления журналистки и отметила, что часто слышала подобные слова в свой адрес. Об этом спортсменка написала в своем Telegram-канале.
«Мне всегда казалось, что подобные высказывания себе позволяют отпускать только те, кто не имеет отношения к спорту. Без постоянной работы над собой результатов не достичь. Важно соблюдать как журналистскую, так и спортивную этику», — сказала Загитова.