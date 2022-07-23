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Загитова жестко ответила журналистке Вайцеховской за слова о спортивных достижениях

Загитова жестко ответила журналистке Вайцеховской за слова о спортивных достижениях
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Известная фигуристка Алина Загитова резко ответила журналистке Елене Вайцеховской на слова о том, что все ее достижения — это лишь сплошное везение. 

Фигуристка высказалась по поводу громкого заявления журналистки и отметила, что часто слышала подобные слова в свой адрес. Об этом спортсменка написала в своем Telegram-канале.

«Мне всегда казалось, что подобные высказывания себе позволяют отпускать только те, кто не имеет отношения к спорту. Без постоянной работы над собой результатов не достичь. Важно соблюдать как журналистскую, так и спортивную этику», — сказала Загитова.

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RusNewsToday24
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