Загитова рассказала о желании взять интервью у Путина

«С кем мне хотелось бы сделать большое интервью? Ой, не знаю. С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — передает слова 20-летней Загитовой РИА Новости.