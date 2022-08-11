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Загитова рассказала о желании взять интервью у Путина

Загитова рассказала о желании взять интервью у Путина
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом она отметила, что ей необходимо набраться опыта.

Спортсменка закончила два курса факультета журналистики РАНХиГС.

«С кем мне хотелось бы сделать большое интервью? Ой, не знаю. С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — передает слова 20-летней Загитовой РИА Новости.

Напомним, Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании на Играх-2018 в Пхенчхане, передает RT.

В последний раз фигуристка принимала участие в официальных стартах в конце 2019 года.

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RusNewsToday24
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