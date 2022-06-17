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Загадочный гигантский смайлик вновь появился на Титовской сопке в Чите

Загадочный гигантский смайлик вновь появился на Титовской сопке в Чите
pxhere.com

В администрации Читы теряются в догадках относительно происхождения большого рисунок смайлика на природном объекте.

Реагируя на тиражирование местными пользователями соцсетей фотографий большого смайлика, нарисованного на Титовской сопке в Чите, в комитете культуры городской администрации признались, что авторство этого арт-объекта остается неизвестным, сообщает ZabNews.

Отмечается, что аналогичный рисунок уже возникал на этой же сопке в мае 2021 года. Тогда в городской администрации заявили, что не согласовывали нанесение рисунка и не имеют никакого отношения к данному художественному жесту.

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