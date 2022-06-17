Загадочный гигантский смайлик вновь появился на Титовской сопке в Чите

В администрации Читы теряются в догадках относительно происхождения большого рисунок смайлика на природном объекте.
Реагируя на тиражирование местными пользователями соцсетей фотографий большого смайлика, нарисованного на Титовской сопке в Чите, в комитете культуры городской администрации признались, что авторство этого арт-объекта остается неизвестным, сообщает ZabNews.
Отмечается, что аналогичный рисунок уже возникал на этой же сопке в мае 2021 года. Тогда в городской администрации заявили, что не согласовывали нанесение рисунка и не имеют никакого отношения к данному художественному жесту.