Загадочное место в Перу: стены, построенные дьяволом?

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В местечке Саксайуаман в Перу на высоте 3 000 метров над уровнем моря находится одно из самых загадочных сооружений древности: три гигантские стены. Их конструкция настолько необычна и, казалось бы, иррациональна, что до сих пор нет вразумительного ответа на вопросы: Кто их возвел? Когда? Зачем?Сложенные из гигантских гранитных блоков стены Саксайумана извиваются, словно змеи, хотя рельеф местности вовсе не принуждает к такой конструкции: не зря их сравнивают с застывшей молнией. Верхняя часть стен ощетинилась мощными зубцами, словно хребет дракона.Может, потому некоторые на полном серьезе утверждают, что сей странный объект возвел сам дьявол?Сложены они из исполинских глыб белого гранита, который в здешних горах не водится. Между тем вес некоторых махин достигает 360 тонн! Все они так тщательно отполированы и обточены, будто в руках мастеров была податливая глина.Да и подогнаны друг к другу циклопических размеров камни настолько плотно, что между ними невозможно просунуть даже иголку.Вполне логично предположить, что столь мощное сооружение носило оборонительный характер. Но стены абсолютно не защищены с флангов. К тому же все, что они «защищают», — этот жалкий клочок земли, за которым… пропасть.Неподалеку от стен находится не менее загадочный объект — круглая выемка в горной породе, похожая на высохший водоем. Считается, что некогда здесь было священное церемониальное озеро, которое инки сделали специально для того, чтобы на берегу совершать обряды. Но так ли это? Есть факты, которые дают основание предполагать, что это не озеро, а воронка от взрыва. Дело в том, что по краям выемки разбросано множество валунов, на которых остались следы орнамента, отделки, фрагментов ниш, ступеней, перил.Нагромождение смахивает на руины какого-то сооружения, развороченного мощной ударной волной. Со временем воронка наполнилась водой и стала озером.Конечно, сегодня нам остается лишь делать предположения, исходя из уровня развития нашей цивилизации. Этот уровень наводит на мысль, что стены Саксайумана были своеобразным полигоном для каких-то испытаний, сопровождавшихся мощными взрывами. В таком случае зигзагообразная линия стены с зубцами просто идеальна для того, чтобы погасить силу ударной волны. При этом наибольшая нагрузка приходилась именно на зубцы, высота которых в самых «ударных» местах достигает 9 метров.Какие же испытания проводили здесь неведомые строители задолго до Колумбовой эпохи? От кого хотели защититься или на кого напасть?Индейцы верят, что стены Саксайуамана возведены богами. Мы более склонны винить инопланетян. Однако инопланетянам при наличии летательных аппаратов эти стены со все ми их изгибами и зубцами не могли быть преградой. Так что и для них не было никакого резона строить такую странную крепость.Испанцы, завоевав Перу, были до глубины души потрясены тем, что в неведомой земле на краю света существует цивилизация с удивительными городами, дорогами, дворцами, храмами. Откуда здесь все это?Среди тех, кто во что бы то ни стало загорелся найти ответ на этот вопрос, был Фернандо Монтесинос.В 1628 году он приехал в Перу и посвятил остаток жизни составлению перуанских доисторических хроник. Ему удалось собрать огромное количество местных легенд и преданий. Так вот, во многих из них говорится, что задолго до последней династии инков в этих местах существовала древняя империя, столицей которой был Куско. Что с начала царствования там правили в общей сложности 62 царя, 46 из которых были царями-жрецами, а 16 — полубогами, сыновьями бога Солнца. А еще раньше этими землями правили боги. Мы практически ничего не знаем об этой «цивилизации богов» и вряд ли можем правильно понять смысл ее «посланий». Но, если когда-нибудь человечество научится читать эту «книгу тайн», возможно, ответит на извечные вопросы: Кто мы? Откуда? Зачем?»Как много необъяснимого еще таит наша планета! Сколько тайн ждут своих исследователей! А мы, занятые чем-то сиюминутным, мелким, забываем, как на самом деле прекрасен этот мир!
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