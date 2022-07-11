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Загадочное место в Перу: стены, построенные дьяволом? roman245



В местечке Саксайуаман в Перу на высоте 3 000 ме­тров над уровнем моря находится одно из самых загадочных сооружений древности: три гигантские стены. Их конструкция настолько необычна и, казалось бы, иррациональна, что до сих пор нет вразумительного ответа на вопросы: Кто их возвел? Когда? Зачем?Сложенные из гигантских гранит­ных блоков стены Саксайумана из­виваются, словно змеи, хотя рельеф местности вовсе не принуждает к такой конструкции: не зря их сравни­вают с застывшей молнией. Верхняя часть стен ощетинилась мощными зубцами, словно хребет дракона.Может, потому некоторые на полном серьезе утверждают, что сей стран­ный объект возвел сам дьявол?Сложены они из исполинских глыб белого гранита, который в здешних горах не водится. Между тем вес некоторых махин достигает 360 тонн! Все они так тщательно от­полированы и обточены, будто в ру­ках мастеров была податливая глина.Да и подогнаны друг к другу цикло­пических размеров камни настолько плотно, что между ними невозмож­но просунуть даже иголку.Вполне логично предположить, что столь мощное сооружение но­сило оборонительный характер. Но стены абсолютно не защищены с флангов. К тому же все, что они «за­щищают», — этот жалкий клочок земли, за которым… пропасть.Неподалеку от стен находится не менее загадочный объект — круглая выемка в горной породе, похожая на высохший водоем. Считается, что некогда здесь было священное це­ремониальное озеро, которое инки сделали специально для того, чтобы на берегу совершать обряды. Но так ли это? Есть факты, которые дают основание предполагать, что это не озеро, а воронка от взрыва. Дело в том, что по краям выемки разброса­но множество валунов, на которых остались следы орнамента, отделки, фрагментов ниш, ступеней, перил.Нагромождение смахивает на руины какого-то сооружения, разворочен­ного мощной ударной волной. Со временем воронка наполнилась во­дой и стала озером.Конечно, сегодня нам остается лишь делать предположения, исходя из уровня развития нашей цивилиза­ции. Этот уровень наводит на мысль, что стены Саксайумана были свое­образным полигоном для каких-то испытаний, сопровождавшихся мощ­ными взрывами. В таком случае зигзагообразная линия стены с зубцами просто идеальна для того, чтобы по­гасить силу ударной волны. При этом наибольшая нагрузка приходилась именно на зубцы, высота которых в самых «ударных» местах достигает 9 метров.Какие же испытания проводили здесь неведомые строители задолго до Колумбовой эпохи? От кого хоте­ли защититься или на кого напасть?Индейцы верят, что стены Саксайуамана возведены богами. Мы более склонны винить инопланетян. Одна­ко инопланетянам при наличии лета­тельных аппаратов эти стены со все­ ми их изгибами и зубцами не могли быть преградой. Так что и для них не было никакого резона строить такую странную крепость.Испанцы, завоевав Перу, были до глубины души потрясены тем, что в не­ведомой земле на краю света сущест­вует цивилизация с удивительными городами, дорогами, дворцами, хра­мами. Откуда здесь все это?Среди тех, кто во что бы то ни стало загорелся найти ответ на этот вопрос, был Фернандо Монтесинос.В 1628 году он приехал в Перу и посвя­тил остаток жизни составлению перу­анских доисторических хроник. Ему удалось собрать огромное количе­ство местных легенд и преданий. Так вот, во многих из них говорится, что задолго до последней династии ин­ков в этих местах существовала древ­няя империя, столицей которой был Куско. Что с начала царствования там правили в общей сложности 62 царя, 46 из которых были царями-жрецами, а 16 — полубогами, сыновьями бога Солнца. А еще раньше этими землями правили боги. Мы практически ниче­го не знаем об этой «цивилизации бо­гов» и вряд ли можем правильно по­нять смысл ее «посланий». Но, если когда-нибудь человечество научится читать эту «книгу тайн», возможно, ответит на извечные вопросы: Кто мы? Откуда? Зачем?»Как много необъяснимого еще таит наша планета! Сколько тайн ждут своих исследователей! А мы, занятые чем-то сиюминутным, мелким, за­бываем, как на самом деле прекрасен этот мир!



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