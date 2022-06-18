Задорнов незадолго до смерти объяснил, почему страны Запада никогда не поймут Россию

Российская актриса театра и кино, общественный деятель Мария Шукшина в личном микроблоге поделилась отрывком из интервью юмориста Михаила Задорнова. Мудрые слова писатель-сатирик произнес незадолго до смерти.
Задорнов на протяжении всей своей жизни подвергал критике западные страны – их уклад жизни, построенные там системы. В интервью пятилетней давности артист уже осознавал реальное положение дел и призывал россиян быть бдительными. Юморист озвучил причину, почему Запад никогда не поймет Россию.
«Я думаю, они нас не могут понять умом, потому что сердечность нельзя оцифровать», – привела слова Задорнова Шукшина в личном Telegram-канале.
Еще тогда знаменитый комик призывал молодое поколение учиться «отбирать зерна от плевел» и не поддаваться пропаганде. Шукшина в подписи к опубликованному фрагменту интервью акцентировала внимание на том, что в том разговоре Задорнов озвучил много верных мыслей настоящего человека труда также и о «либералах без собственного мнения».