Задорнов незадолго до смерти объяснил, почему страны Запада никогда не поймут Россию

Еще тогда знаменитый комик призывал молодое поколение учиться «отбирать зерна от плевел» и не поддаваться пропаганде. Шукшина в подписи к опубликованному фрагменту интервью акцентировала внимание на том, что в том разговоре Задорнов озвучил много верных мыслей настоящего человека труда также и о «либералах без собственного мнения».