Задержанный в ростовском магазине вор угрожал нанести себе вред, если его не отпустят

Воришка, которого загнали в угол, начал угрожать, что изувечит себя себя украденным ножом, если ему не дадут уйти, передает портал «Привет-Ростов.ру». Когда охрана не отреагировала на его угрозы, незадачливый похититель даже попытался это сделать, но ему помешали.