Задержанный в ростовском магазине вор угрожал нанести себе вред, если его не отпустят

7 июня в ростовском магазине Castorama мужчина украл нож с витрины и попытался убежать. Однако его заметила охрана магазина и перекрыла дорогу к выходу.
Воришка, которого загнали в угол, начал угрожать, что изувечит себя себя украденным ножом, если ему не дадут уйти, передает портал «Привет-Ростов.ру». Когда охрана не отреагировала на его угрозы, незадачливый похититель даже попытался это сделать, но ему помешали.
Неадекватного мужчину поймали, обезвредили и передали в руки прибывших полицейских. Те в свою очередь доставили горе-грабителя в больницу для оказания медицинской помощи.