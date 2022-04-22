Задержанный в Норильске дебошир скончался в отделении полиции

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В Норильске была инициирована служебная проверка по факту
внезапной смерти пьяного задержанного в отделении городской полиции. Об этом
рассказали в пресс-службе главного управления МВД Красноярского края.
По данным правоохранителей, ранее судимого за разбой
38-летнего мужчину задержали после заявления его бывшей жены. Звонившая в
полицию женщина сообщила, что пьяный экс-супруг пытается выбить дверь ее квартиры
и угрожает ей и детям.
Для дальнейшего разбирательства задержанного мужчину
доставили в отделение МВД, однако вскоре после составления административного
протокола, дебошир пожаловался на плохое самочувствие. Житель Норильска
скончался во время осмотра двумя бригадами медиков.
По данному факту была организована служебная проверка,
направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. По ее итогам
будет принято процессуальное решение.