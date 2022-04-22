Задержанный в Норильске дебошир скончался в отделении полиции

По данным правоохранителей, ранее судимого за разбой

38-летнего мужчину задержали после заявления его бывшей жены. Звонившая в

полицию женщина сообщила, что пьяный экс-супруг пытается выбить дверь ее квартиры

и угрожает ей и детям.