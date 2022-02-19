Задержанный украинский агент Мацанюк раскрыл план Киева по силовому захвату Донбасса

Вооруженные силы Украины планируют осуществить силовой захват территории Донбасса. Об этом рассказал задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк.

В эфире Первого канала он раскрыл планы ВСУ по наступлению в регионе. По его словам, Киев намерен бросить на захват всю свою мощь, а Донецк подвергнуть массированному артиллерийскому удару.

«Также он (куратор Мацанюка — Прим. ред.) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», — заявил шпион.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР обнародовала схему наступления ВСУ в Донбассе. По информации оборонного ведомства, основной удар произойдет на дебальцевском направлении.

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