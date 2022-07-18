Бывшие участники так называемой «зоны АТО», подозреваемые в соучастии в военных преступлениях в Донбассе, привлечены к общественным работам на территории Харьковской области.
Корреспондент РИА Новости рассказал, что временно задержанные военные ВСУ находятся в Купянске и перекрашивают мосты и другие объекты в цвета российского флага вместо украинской расцветки. Эти граждане также помогают восстанавливать городское хозяйство и важные инфраструктурные объекты.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.