Задержанные служащие ВСУ восстанавливают объекты в Харьковской области

Корреспондент РИА Новости рассказал, что временно задержанные военные ВСУ находятся в Купянске и перекрашивают мосты и другие объекты в цвета российского флага вместо украинской расцветки. Эти граждане также помогают восстанавливать городское хозяйство и важные инфраструктурные объекты.