Сода имеет широкий спектр применения в отмывании вещей на кухне и в доме. Насколько она действенна в чистке стиральной машины? Об этом вы узнаете, прочитав нашу статью.

© Pixabay

Зачем засыпать соду в стиральную машину

В машинке могут образовываться известковый налет и грибок, если вы используете загрязненную воду или некачественный стиральный порошок.

Тревожным звоночком, указывающим, что пора засыпать соду в стиральную машину, могут быть такие признаки:

Неприятный запах из бака. В середине рабочей камеры или на нагревателе появляется налет. На уплотнителе или под ним есть темный пятна.

Если правильно почистить стиральную машину, все эти неприятности останутся в прошлом. Какую же соду для этого выбрать? В этом деле можно использовать 2 вида соды:

© Pixabay

Пищевая. Есть в свободном доступе по доступной цене. Полностью безопасна, имеет мягкое действие, но не способна очистить старые кристаллизующиеся образования. Кальцинированная. Довольно агрессивный порошок, но хорошо очищает от образований и бактерий.

Применяем соду следующими способами:

Чтобы очистить лоток стиральной машины или барабан, нанесите кашицу из смешанной соды с водой в пропорции 1:1 на пол часа. Протрите тряпочкой. Затем без белья запустите быстрый режим. В лоток для порошка засыпьте рачку пищевой соды (500 гр.), а в барабан заливает литровую бутылку 9% столового уксуса. Включаем программу с максимальной температурой. Опять же таки, без белья.

Так же соду можно использовать и для стирки вещей. Наиболее действенными есть такие способы:

Замачивание вещей перед стиркой в специальном растворе: 3 ст. л. соды на 10 л. воды температурой 40 градусов. Пускай киснут часа 2, затем постирайте вручную или в машинке. Очень загрязненные кухонные полотенца можно поварить в неполном ведре воды в смеси 2 ст. л. кальцинированной соды и половинке хозяйского мыла, натертого на терке на протяжении 20 минут. Потом с добавлением порошка постирать в машинке. Будут как новенькие!

Как видите, сода имеет широкий спектр применения для очистки стиральной машины и даже для стирки вещей. Главное использовать правильные рецепты очистки, и тогда ваша машинка будет служить вам долго и качественно.

The post Зачем засыпать соду в стиральную машину appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!