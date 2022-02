Зачем закидывать снег в теплицу

В холодное время года дачники делятся на два лагеря. Одни говорят, что зимой нужно обязательно закидывать снег в теплицу. Другие утверждают, что делать это противопоказано. Мы решили разобраться с этим многовековым спором раз и навсегда, указав все плюсы и минусы, о которых вы узнаете ниже.

Речь идет, конечно же, о неотапливаемой теплице. Не важно, большая она или маленькая: использование снега неизбежно повлияет на качество почвы и поведение рассады в дальнейшем.

Нужен ли снег в теплице

Самое большое заблуждение в том, что теплица ничуть не хуже снега. Осадки сами по себе выполняют роль своеобразного одеяла, которое сохраняет почву от промерзания. И, казалось бы, если она накрыта теплицей, всё должно быть в порядке. Однако это серьезное заблужение: в теплице только воздух теплее, а вот земля — той же температуры, что и снаружи.

Оставшись без покрова, почва ссыхается и промерзает. В результате происходит сразу несколько процессов: во-первых, испаряется много влаги; во-вторых, погибают многие грибки и паразиты; в-третьих, также погибают и полезные микроорганизмы. Эти неоднозначные последствия рождают кучу споров.

Без сомнений, бороться с колорадским жуком и другими вредителями не нравится никому. Их гибель — единственный плюс в том, чтобы оставить почву открытой в зимнее время. Однако промерзание приводит к снижению ее плодородия, и тогда даже отсутствие колорадских жуков не будет в радость, когда придет сезон сбора урожая.

Если же забросить снег в теплицу, вы не только предотвратите выпаривание драгоценной влаги, но и защитите грунт. А весной, когда наступит оттепель, почва напитается талой водой, которая по своим качествам значительно превышает колодезную и уж точно водопроводную.

Поэтому, если говорить о том, стоит ли забрасывать снег в теплицу, ответ один: однозначно стоит. Вопрос только в том, как правильно это сделать. Даже если зима не особо снежная, нужно постараться: собрать снег с дорожек, крыши теплицы, забора. Не нужно наносить сугробы, обычно достаточно слоя в 30 см. Однако если вы знаете, что на вашем участке близко лежат грунтовые воды, хватит и 20 см. Иначе грядки может размыть.

Талая вода по весне — именно то, что нужно грунту. Довольно часто в колодезной присутствует большое количество извести и других примесей. Кроме того, сохраненная под снежной подушкой земля определенно точно порадует вас щедрым урожаем. А вы пользуетесь этим трюком на своем участке?

