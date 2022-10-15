Зачем за ним бегать? Юрий Лоза заявил, что Никита Пресняков никому не нужен

Певец Юрий Лоза заявил, что Никита Пресняков для России – не больше, чем просто внук Аллы Пугачевой. Артист не считает нужным обсуждать отъезд Преснякова из страны, пишет Тeleprogramma.pro.
«Он просто родился в определенной семье. И чего за ним бегать? Зачем его искать, зачем обсуждать? Вообще никак и никому это не нужно!», — заявил певец.
Юрий Лоза отметил, что единственная заслуга Преснякова в том, что он внук знаменитой бабушки, и призвал не обсуждать слухи об отъезде Никиты Преснякова из страны.
Ранее критик Соседов рассказал, как складывается общение между Примадонной и ее внуком, а также приоткрыл подноготную их взаимоотношений.