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Зачем за ним бегать? Юрий Лоза заявил, что Никита Пресняков никому не нужен

Отъезд в США не помешал Никите Преснякову зарабатывать в России
Global Look Press | Ekaterina Tsvetkova

Певец Юрий Лоза заявил, что Никита Пресняков для России – не больше, чем просто внук Аллы Пугачевой. Артист не считает нужным обсуждать отъезд Преснякова из страны, пишет Тeleprogramma.pro.

«Он просто родился в определенной семье. И чего за ним бегать? Зачем его искать, зачем обсуждать? Вообще никак и никому это не нужно!», — заявил певец.

Юрий Лоза отметил, что единственная заслуга Преснякова в том, что он внук знаменитой бабушки, и призвал не обсуждать слухи об отъезде Никиты Преснякова из страны.

Ранее критик Соседов рассказал, как складывается общение между Примадонной и ее внуком, а также приоткрыл подноготную их взаимоотношений.

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