Зачем российская «Кама» открыла офис в Китае и набирает опытных инженеров

Российская компания «Кама» открыл офис в Китае, куда набирают опытных инженеров, а также юриста. Это делается для развития направления электромобилей «Кама».

В частности, «Каме» требуются инженеры по интеграции систем ADAS, рулевого управления и торможения, развлекательных и информационных систем. Кроме того, компания ищет «эксперта по аккумуляторным батареям» в ранге руководителя отдела и опытного юриста. Все вакансии постоянные и предусматривают работу в офисе в китайском городе Нанкин.

В пресс-службе проекта «Кама» подтвердили, что проводят «набор сотрудников для одного из офисов, расположенного в Китае». При этом компания не собирается заниматься производство электромобилей в Китае под какими-либо китайскими брендами.





АО «Кама» – молодой международный стартап, который уже имеет обширный штат сотрудников не только в России, но и в других странах, включая Китай. В данный момент мы активно расширяем наш штат и приглашаем к себе в команду опытных специалистов в разных сферах. Мы являемся уникальным проектом, который разрабатываем с нуля отечественной командой совместно с международными коллегами.

«Камы»

Прототип электромобиля «Кама-1» показали еще в 2020 году. В июле появились сведения о том, что электрический «Москвич» будет выпускаться на базе электромобиля «Кама».