Зачем применять раствор марганцовки для обработки картофеля

Когда я была ребенком, мне очень нравилось ездить к бабушке в деревню. Даже процесс посадки картошки был для меня увлекательным. Я ходила за мамой, которая выкапывала ямки, и бросала в них клубни. А осенью помогала собирать урожай. Признаюсь, он всегда был отличным. Бабуля, говорила, что всё дело в подготовке сырья к посадке. И важную роль в этом деле играет раствор марганцовки для обработки картофеля.

Дополнительные манипуляции с посевным материалом проводить не обязательно, но они помогают повысить урожайность. Этот метод используют как профессиональные фермеры, так и дачники-любители. Кроме обработки марганцовкой клубни картофеля нужно прорастить. На всё про всё у вас уйдет примерно 1–1,5 месяца. Так что начинайте подготовку уже сейчас, чтобы вовремя успеть к сезону. А я расскажу вам все тонкости.

Обработка картофеля раствором марганцовки и дальнейшее проращивание

Обеззараживание

Чтобы картошка стала более устойчивой к грибковым заболеваниям и вредителям, ее нужно обеззаразить. Делать это лучше всего перед проращиванием или посадкой. В магазинах продаются специальные средства, например, Фитоспорин. Но их можно заменить и народными аналогами. Моя бабушка использовала раствор марганцовки, который также подходит для обработки картофеля.

Хорошо промойте отобранные для посадки клубни, сложите их в тазик и залейте водой, нагретой до 45 градусов. Дайте жидкости остыть, затем добавьте марганцовку. На 10 л воды достаточно 1 г порошка. Раствор должен стать розового цвета. Оставьте картошку в воде на 15–30 минут, затем промойте и обсушите.

Прозеленение

Вы наверняка встречали картофель, который начал зеленеть. Такие плоды лучше сразу выбрасывать, они не пригодны в пищу. Дело в том что у таких клубней в подкожном слое появляется растительный яд соланин. Даже вредители отказываются пробовать на зуб зеленую картошку.

Чтобы прозеленить посевной материал, его нужно оставить на свету в течение 15–20 дней. Удобнее всего разложить клубни по трехлитровых стеклянных банках и поставить на подоконник или другое подходящее место. Емкости следует периодически поворачивать, чтобы свет равномерно попадал на весь картофель.

Проращивание

Теперь перейдем к проращиванию. Без уже появившихся ростков развитие растения значительно замедляется. Чтобы клубни быстрее их пустили, перенесите посадочный материал в теплое темное место. Тут вам пригодятся картонные коробки.

Выложите на дно слой картофеля, разместив клубни так, чтобы они не касались друг друга. Накройте сверху газетой и выложите следующий слой. Таких слоев должно быть три. После чего закройте коробку и поставьте возле обогревательного прибора на 1 неделю. Под дно нужно подставить стул или деревянный ящик, чтобы избежать контакта с более холодным полом. Разве что он с подогревом.

С появлением первых ростков ящики можно убрать в более прохладное место еще на 1–2 недели. Раз в 7 дней проверяйте клубни. Когда длина ростков достигнет 4–5 см, картофель можно высаживать.

Если у вас есть возможность проделать все эти несложные манипуляции, сделайте это. Вот увидите, урожай вас приятно удивит. Вы не только защитите картофель от фитофторы, но и поможете корнеплодам развиваться быстрее. Хорошего урожая вам!

