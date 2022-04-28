Зачем покупать Apple Studio Display за 1600 долларов, если можно собрать почти полную его копию за 600 долларов? Такой проект уже реализован

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Монитор Apple Studio Display стоит 1600 долларов, предлагая панель с характеристиками, как у iMac 27 Retina 5K. И в Сети уже нашёлся энтузиаст, который решил собрать замену Studio Display своими руками, а заодно и сэкономить.





Автор купил тот самый iMac 2014 года выпуска, разобрал его, удалив компоненты ПК. После этого в устройство были добавлены драйвер подсветки и камера, изначально предназначенная для Rapsberry Pi

Итоговый монитор получился очень похожим по параметрам на новый Studio Display, и это логично, так как последний использует практически ту же панель, которая была в iMac 5K.

По итогу автор проекта потратил на создание замены Studio Display 600 долларов, то есть монитор по итогу обошёлся ему более чем вдвое дешевле. При этом можно было бы просто взять iMac и использовать его вместо монитора, но Apple, к сожалению, даёт возможности делать так.