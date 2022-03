Томатную пасту мы часто используем в качестве ингредиента для самых разных блюд. Многие супы, горячие блюда, гарниры, закуски или соусы не обходятся без этого продукта. А вы знали, что опытные хозяйки сперва отправляют этот ингредиент на сковороду? Рассказываю, зачем обжаривать томатную пасту.

Безусловно, вкус и аромат томатной пасты проследить в блюде несложно. Этот продукт оставляет заметный акцент как в соусе, так и в горячем. Но можно сделать его еще насыщеннее и лучше благодаря обжарке! Даю инструкцию, как обжарить томатную пасту, чтобы усовершенствовать давно знакомые блюда.

© Depositphotos

Зачем обжаривать томатную пасту и как это делать

Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. При желании можно использовать и другое растительное масло: льняное, оливковое, кукурузное или кунжутное. © Depositphotos Теперь выложите на сковороду томатную пасту и обжаривайте ее, постоянно помешивая. © Depositphotos Обжаривать томатную пасту нужно около 3 минут. По вкусу можете добавить пряности и специи, сахар, рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок или немного воды. © Depositphotos

Обжаренная томатная паста сделает ваше блюдо невероятно вкусным и ароматным. Только представьте, какой сногсшибательный соус можно приготовить за несколько минут на сковороде! А для каких блюд вы обычно используете томатную пасту?

The post Зачем обжаривать томатную пасту appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!