Зачем обжаривать томатную пасту

Зачем обжаривать томатную пасту Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Томатную пасту мы часто используем в качестве ингредиента для самых разных блюд. Многие супы, горячие блюда, гарниры, закуски или соусы не обходятся без этого продукта. А вы знали, что опытные хозяйки сперва отправляют этот ингредиент на сковороду? Рассказываю, зачем обжаривать томатную пасту.

Безусловно, вкус и аромат томатной пасты проследить в блюде несложно. Этот продукт оставляет заметный акцент как в соусе, так и в горячем. Но можно сделать его еще насыщеннее и лучше благодаря обжарке! Даю инструкцию, как обжарить томатную пасту, чтобы усовершенствовать давно знакомые блюда.

© Depositphotos

Зачем обжаривать томатную пасту и как это делать

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. При желании можно использовать и другое растительное масло: льняное, оливковое, кукурузное или кунжутное.© Depositphotos
  2. Теперь выложите на сковороду томатную пасту и обжаривайте ее, постоянно помешивая.© Depositphotos
  3. Обжаривать томатную пасту нужно около 3 минут. По вкусу можете добавить пряности и специи, сахар, рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок или немного воды.© Depositphotos

Обжаренная томатная паста сделает ваше блюдо невероятно вкусным и ароматным. Только представьте, какой сногсшибательный соус можно приготовить за несколько минут на сковороде! А для каких блюд вы обычно используете томатную пасту?

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