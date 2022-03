Зачем нужна кухонная губка в огороде: 3 лайфхака

Сейчас на кухне у каждого есть маленькие цветные губки для мытья посуды. Мне даже сложно представить, как бы я обходилась без них. Пористая структура отлично вспенивает моющее средство, а жесткая вставка помогает отмыть более сильные загрязнения. Но не стоит забывать, что кухонная губка — это оптимальная среда для развития бактерий. Поэтому менять их стоит часто, но спешить выбрасывать не стоит.

Изобретательные огородники давно поняли, что использовать поролоновые кусочки можно не только на кухне. В прошлом году я нашла парочку губок в огороде и саду моей бабушки. Хотела выбросить, а она сказала, что оставила их там по совету соседки. А потом поведала мне о трех лайфхаках с обычной губкой, которые редко встретишь в интернете.

Лайфхаки с кухонной губкой в огороде и саду

Проращивание семян в губке

Этот метод наверняка известен всем, кто предпочитает выращивать растения из семян самостоятельно. При выборе материала советую отдать предпочтение губкам на полиуретановой пене. В отличие от ткани пористая структура предотвратит запревание семян.

Сделайте несколько неглубоких надрезов в мягкой части поролона и хорошо смочите его водой. Сложите губки в контейнер и распределите семена по углублениям. На дно можно налить немного воды, которая не даст материалу высохнуть. Затем накройте контейнер крышкой, замотайте в полиэтиленовый пакет и уберите в теплое место.

Борьба с тлей

Тля — та еще напасть для большинства растений. Избавиться от нее бывает крайне сложно. В этом случае тоже пригодится кухонная губка. Смочите ее в любом химическом средстве, предназначенным для уничтожения вредителей. Теперь остается лишь промокнуть пострадавшие ветки.

Борьба с кротами и мышами

Если тля уничтожает урожай сверху, то кроты делают подкопы снизу. Отпугнуть их можно с помощью стойких резких запахов. Пропитайте губку керосином или смажьте мазью Вишневского. Засуньте поролон в норку. Крот вряд ли захочет приближаться к источнику аромата.

Мыши тоже чувствительны к подобным вещам. Например, немного березового дегтя отпугнет нежелательных гостей как с огорода, так и выгонит их из дома.

Для последних двух случаев подойдут даже старые губки, а вот проращивать семена нужно в новых. В этом году обязательно разложу ароматные отпугиватели у себя на огороде, чтобы у вредителей не возникло искушения полакомиться свежими плодами.

