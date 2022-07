Зачем нужна фольга в духовке: совет умелой хозяйки

На прошлой неделе решили устроить женские посиделки у кумы. Собрались с девчонками, включили какой-то фильм для фона и открыли бутылочку вина. На десерт договорились приготовить шарлотку. Я как раз собиралась поставить форму выпекаться, но смотрю: а там фольга в духовке. Я знаю, что хозяйки обычно застилают плиту, чтобы не пачкалась, но духовку зачем?

И тут кумушка поделилась с нами интересной хитростью. Оказывается, она застилает духовку изнутри фольгой не для того, чтобы реже ее мыть. Есть причина более весомая. А я уже подумала, что взяла в кумы лентяйку! Рассказываю вам, зачем фольга в духовке у опытной хозяйки.

Зачем нужна фольга в духовке: простой совет

Это сейчас духовки делают электрические, с равномерным обогревом. Практически во всех можно регулировать верхний, нижний или совмещенный нагрев, обдув, конвекцию и всё остальное. А вот в старых духовках такой функции нет. Поэтому ваш пирог легко мог подгореть снизу, а сверху и вовсе остаться сырым. Но смышленые хозяйки нашли простой выход из ситуации. Они застилают духовку фольгой, которая отражает тепло. Благодаря этой простой хитрости с духовкой блюда готовятся равномерно.

Как это сделать? Да очень просто. Достаньте решетку, которая есть в каждой духовке, и полностью оберните ее фольгой. Разместите решетку на самом нижнем ярусе духовки. Выше ставьте решетку или противень с блюдом. Вот и всё!

Теперь ваша духовка будет прогреваться равномерно, а блюда перестанут подгорать. И как бонус вам не придется мыть духовку, если вдруг какой-то соус капнет на ее нижнюю часть. Достаточно будет просто поменять фольгу. А какие вы знаете лайфхаки с духовкой?

