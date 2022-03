Зачем нужна безответная любовь?

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Многим знакома фраза «Сердцу не прикажешь» – это бытовое название сложного нейродинамического комплекса реакций на другого человека. Иногда получается так, что мы просто не интересны объекту симпатии. С другой стороны, специалисты выделили ряд факторов, которые могут влиять на возникновение безответной любви. На что обратить внимание, чтобы чувства не игнорировались? Чаще всего проблема повторения безответной любви лежит в личности самого человека. Специалисты выделяют следующие причины.

1. Потребность в любви.

Человек боится одиночества и хочет завязать отношения с кем-нибудь. Иногда влюбляющийся начинает проявлять внимание к другому, полагаясь на убеждение «Если ты мне симпатичен, то я тебе должен понравиться». Однако завышенные ожидания разбиваются о суровую реальность.

2. Склонные к одиночеству люди более влюбчивы.

Когда у человека много социальных контактов, достаточно общения на разных уровнях, он более тщательно подходит к построению любовных отношений. Если индивид замкнут или стеснителен, у него может быть не удовлетворена потребность в общении, которую он компенсирует через влюбленность.

3. Позиция жертвы.

Иногда люди бессознательно влюбляются в тех, кто не ответит им взаимностью, чтобы страдать. Терзания от равнодушия другого делают жизнь мучительной, что соответствует поведению жертвы.

4. Образ спасителя.

Человеку свойственно помогать всем, кому он посчитает нужным. Даже если в этом совершенно не нуждается объект спасения. Такие люди влюбляются в «проблемных» личностей, чтобы помочь им исправиться.

5. Намеренное усложнение.

Люди могут следовать ложному убеждению, что настоящая любовь должна быть выстрадана. Они воспринимают равнодушие, как вызов стараться лучше.

Безответная любовь оставляет отпечаток на всей жизни. Однако только Вам решать: зациклиться на негативном опыте или извлечь урок для будущих счастливых отношений.

Психологи дают профессиональные рекомендации, как обратить внимание любимого на себя:

1. Научитесь понимать избранника. Простой, но эффективный совет поможет Вам наладить духовную связь с любимым. Люди чаще откликаются на тех, кто проявляет к ним подлинный интерес. Научитесь чаще слушать объект симпатии, а не говорить самому.

2. Общие интересы. Когда у людей нет точек соприкосновения, то и поговорить им не о чем. Узнайте, чем увлекается любимый, и поддерживайте его в этой области.

3. Общие друзья. Будет эффективно влиться в компанию Вашего объекта симпатий. Однако делать это следует осторожно. Если действия будут похожи на лобовую атаку, то, скорее всего, их ждет провал. Знакомьтесь ненавязчиво, путем обсуждения общих интересов. Когда о Вас будут говорить друзья возлюбленного, то и он обратит долгожданное внимание.



