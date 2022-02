Мало кому уборка ванной и туалета приносит удовольствие. Как правило, это одни из самых проблемных мест в доме, с которыми всегда нужно немного повозиться. Отдельную сложность составляют сами средства для уборки — агрессивные, с резким запахом и множеством предупреждений по использованию. В такие моменты не лишним будет вспомнить, зачем нужен крахмал в быту.

Уход за домом станет намного приятнее, если добавить в свою коллекцию лайфхаков парочку трюков. Наши бабушки и дедушки намного меньше пользовались химией, но, тем не менее, как-то справлялись даже с очень старыми пятнами в ванной и туалете. Рассказываем, как сделать это быстро и без вреда для здоровья близких, домашних питомцев и окружающей среды.

Польза крахмала в быту

Вам поможет самый обычный крахмал. О нём большинство знает не слишком много, разве что только наши бабушки с его помощью стирали воротники, простыни, крахмалили тканевые салфетки и занавески. Всё потому что он легко растворяется в воде, забирая с собой загрязнения. Крахмал к тому же придает вещам свежесть и обладает легким отбеливающим свойством.

Однако помимо стирки и кулинарии крахмал можно использовать для того, чтобы убирать кафель и керамику. Ниже вы найдете несколько советов по применению крахмала. При этом абсолютно не важно, каким он будет: кукурузным, рисовым или картофельным.

Рассыпьте крахмал по полу в туалете (не забывайте про углы). Подождите 5 минут, после чего протрите пол с помощью губки. Излишки уберите с помощью метлы или пылесоса. Крахмал уберет основную грязь. Если у вас в туалете есть желтые пятна, для начала натрите их лимонной кислотой. Затем смойте и отполируйте поверхность крахмалом. Любой кафель или зеркальную поверхность будет легче отмыть, если приготовить крахмальный раствор. Для этого смешайте 500 мл воды с 1 ст. л. крахмала, и универсальное моющее средство готово.

Один из приятных бонусов — низкая стоимость крахмала. Его можно найти практически в любом магазине и почти на каждой кухне. А само его использование абсолютно безопасно для здоровья. Знали ли вы о том, как его можно использовать в быту? Если у вас в запасе есть еще какие-то идеи, будем рады, если вы поделитесь ими в комментариях!

