“Зачем мне что-то скрывать?”: Виктория Шелягова рассказала о блефаропластике у французского хирурга

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Виктория Шелягова

Виктория Шелягова сделала блефаропластику (операция по изменению формы век) и сама рассказала об этом подписчикам, поделившись в инстаграме* фотографиями “до и после”.

Я не хочу обмануть время, я просто хочу чувствовать себя уверенно в свои почти 50 лет. За что я люблю моего врача — он не пытается изменить внешность, он помогает сохранить, что есть. Минимум вмешательства и травм. Ты не восстанавливаешься месяцами. Решиться на операцию нелегко, и тем более это выбор каждого. Я хочу побороться за “свежий” вид,

— призналась светская львица.

В телеграмме-канале “Только никому” обратили внимание на то, что, рассказывая об операции, Шелягова не раз упомянула своего врача, француза Бернара Айота.

В ее случае это вряд ли бартер [жена похоронного короля не нуждается], скорее искренняя благодарность за то, что на второй день уже можно выходить в люди. Теперь мем Виктория — стыдно не знать — Шелягова пора переименовывать в “стыдно не узнать”. Хотя сделано аккуратно, лицо практически не изменилось. Эх, закрытые Vogue и Tatler потеряли еще одну искрометную колонку — принятие себя через поход к хирургу.

Главный редактор российского Vogue Ксения Соловьева в своем телеграм-канале рассказала, что ей известно о пластическом хирурге Шеляговой.

Прекрасно помню, что когда в 2007-м я пришла в Tatler бьюти-директором, он уже тогда наравне с Жан-Луи Себа бережно хранился в записных книжках главных татлеровских героинь. В Москву Бернара регулярно привозила активная деятельница бьюти-индустрии нулевых Светлана Вальер. Его конек был и есть — липофилинг, омоложение лица с помощью введения собственного очищенного жира. Полезный человек.

Нынешний бьюти-директор Tatler Дарья Кузнецова обратилась к Виктории Шеляговой за комментарием, и та охотно рассказала о процедурах, на которые она пошла ради продления молодости.

Ну зачем мне что-то скрывать? Мы же не хотим ходить в старой мятой футболке. И понимаем, что даже если ее отчаянно стирать, она все равно износится. Мы с Бернаром дружим девятнадцать лет. Столько же я являюсь его пациенткой и никогда этого не скрывала. <…> В сорок лет он сделал мне верхние веки и липофилинг под глаза, в сорок пять — снова добавил жир под глаза и на виски. А в сорок девять (месяц назад) немного подрезал нижние веки (в принципе, можно было без этого обойтись, но когда еще попаду в Париж?) и добавил жир — опять же под глаза, на виски и вдоль линии подбородка.

Длилась операция часа два (все из-за того, что нужно было взять жир на ногах и отправить его в центрифугу). Когда наркоз отошел, я уже могла танцевать и через три часа отправилась домой. Ноги болели больше, чем лицо, хотя в первую ночь прикладывала лед, но все очень терпимо. Небольшой отек на лице появился на второй день, но меня это не смущало, надела темные очки и пошла с друзьями в ресторан. А на четвертый все стало возвращаться в норму.

Виктория Шелягова — жена совладельца фирмы “Ритуал-сервис” Олега Шелягова. Известный также как “похоронный король”, Шелягов был одним из ключевых фигурантов расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Виктория Шелягова впервые станет бабушкой — о беременности сообщила ее единственная дочь Варвара Яковлева.

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