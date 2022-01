Зачем использовать ополаскиватель для рта при стирке занавесок

Немало хозяек ломают голову над тем, как же отстирать кухонные занавески и тюль, чтобы они были идеально чистыми. Ведь обычный стиральный порошок или же отбеливающие средства — не самые надежные помощники в этом. Так как от пятен они помогут избавиться, но не более того.

Если же вы хотите, чтобы занавески были свежими, а тюль — белоснежной, то нужно использовать и другие методы. Сегодня редакция «Со Вкусом» решила рассказать, как обычный ополаскиватель для полости рта поможет при стирке.

Ополаскиватель для рта при стирке занавесок

Если вы постирали тюль и занавески с обычным порошком, пятна ушли, но их цвет до сих пор тусклый, попробуйте воспользоваться ополаскивателем для рта. Это бюджетное средство сможет привести ткань в идеальное состояние. Тюль станет снова белой. Главное — следовать довольно простому алгоритму действий.

Как правильно использовать ополаскиватель для очистки ткани

Сперва тюль нужно снять с карниза и стряхнуть с нее пыль. Затем стоит ее в прохладной воде, добавив один колпачок ополаскивателя. Через 10-15 минут тюль следует прополоскать и постирать с порошком для детского белья.

Рекомендации

После этих довольно несложных манипуляций тюль и кухонные занавески снова станут белоснежными. Нужно лишь следовать данной инструкции. Помните, что такой вид отбеливания идеально подойдет для тюлей из шифона. Ведь она не переносит горячую воду. Потому после использования ополаскивателя, такую тюль следует стирать при температуре не выше 40 градусов, иначе вы повредите ткань.

К тому же не забудьте при отбеливании соблюдать еще несколько рекомендаций, чтобы избежать возникновения аллергических реакций. Используя даже обычный ополаскиватель для полости рта, помните, что нужно соблюдать дозировку и быть в перчатках. Дополнительно делать ничего не нужно. Ждите, пока тюль высохнет, и наслаждайтесь чистотой!

