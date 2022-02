Зачем и как поливать свеклу соленой водой

Соседка по даче всегда говорит: «Если хочешь вырастить крупную и сладкую свеклу, удобряй ее соленой водой». Звучит странно, но ее метод работает. А всё из-за того, что свекла нуждается в натрии больше, чем любая другая хозяйственная культура. Но то как поливать свеклу правильно, знает не каждый дачник.

Полив рассады солевым раствором действительно увеличивает сахаристость свеклы. Но при этом важно не переусердствовать. Ведь вы рискуете вместо сладких корнеплодов получить испорченный продукт. Как поливать свеклу солевой подкормкой и в какой период ее вносить, читайте далее.

Зачем поливать свеклу солевым раствором

© Depositphotos

Кроме того, что солевой раствор помогает вырастить сладкие корнеплоды, есть еще несколько плюсов от такой подкормки. К примеру, соль обеспечивает полноценную вегетацию овощей. Свекла будет быстро расти и увеличиваться в размерах.

Благодаря солевой подкормке свекла не будет желтеть и увядать. А еще солевой раствор — лучшая профилактика от вредителей. Вы позабудете о тле, гусеницах и слизнях. Тут главное знать, как поливать свеклу правильно.

Как вносить удобрение

© Pikabu

Чтобы внести в почву необходимое количество полезного для свеклы микроэлемента, нужно поливать рассаду соленой водой 2–3 раза за сезон. Не чаще, ведь избыток удобрения для свеклы вреден. Какой раствор приготовить, зависит от вашей рассады:

Подкормка для здоровой свеклы (с крупными зелеными листьями). 1 ч. л. соли на 10 л теплой воды. Таким количеством раствора поливают 1 м² огорода. Подкормка свеклы, что нуждается в уходе (мелкие скрученные листья с покраснениями). До 2 ст. л. на 10 л теплой воды. Хватит на 1 м² огорода.

© Pikabu

При этом важно, чтобы раствор настоялся минимум 20 минут. В процессе полива следите, чтобы кристаллы соли не попадали на корнеплод. Ведь растение может погибнуть.

© Depositphotos

Та же соседка по даче посоветовала сажать свеклу на одной грядке с луком. Так ей удается сэкономить место и для других хозяйственных культур. И их у нее, поверьте, намеренно. А у вас есть дача? Делитесь, чем вы засаживаете участок в сезон рассады?

The post Зачем и как поливать свеклу соленой водой appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!