Зачем есть шпинат и капусту: секреты здоровья и долголетия

Ученые усердно отыскивают секреты здоровья и долголетия уже не первое столетие, и даже не первое тысячелетие. К счастью, с изобретением современных лабораторных оборудований и систем анализа справиться с этой задачей им намного проще. Теперь исследователи легко определяют клеточное строение, выделяют полезные свойства и понимают, как они влияют на организм.

Хоть эликсира молодости пока еще не изобрели, но ученые уже точно могут назвать продукты для улучшения памяти и предотвращения старения клеток. Включив их в свой рацион, вы начнете чувствовать себя лучше буквально на клеточном уровне. А ведь это не только полезно, но и вкусно!

Секреты здоровья и долголетия: зачем есть листовую зелень

Секреты крепкого здоровья изучает в том числе и международная группа ученых. Она состоит из канадский, японских и немецких исследователей. Эти великие умы и обнаружили невероятную пользу витамина К. Чаще всего он встречается в листовой зелени. Раньше было известно, что этот компонент важен для качества свертывания крови. Но ученые открыли новую пользу.

Оказывается, витамин К работает как мощнейший натуральный антиоксидант. Кроме того, он предотвращает гибель клеток. Именно этот недуг является причиной распространенной сегодня деменции, более известной как болезнь Альцгеймера.

Большое количество витамина К содержится в шпинате, листовой и кочанной капусте, петрушке, фасоли, горохе, луке-порее, чернике, авокадо и моркови. Ученые рекомендуют включить в свой рацион эти продукты тем, кто хочет оставаться молодым.

Безусловно, не нужно заставлять себя есть то, что вам не нравится. Помните, что перечисленные продукты необязательно есть в чистом виде. Готовьте витаминные зеленые салаты, смузи, закуски и гарниры из этих ингредиентов. Отличная возможность совместить приятное с полезным!

