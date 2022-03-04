Зачем добавлять в котлеты овощи: маленькие хитрости

Зачем добавлять в котлеты овощи: маленькие хитрости Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Многим хозяйкам известен хитрый трюк, благодаря которому можно сэкономить на мясе во время приготовления котлет. Нужно добавить побольше хлеба, тогда фарша потребуется не так много. С этим всё предельно ясно. Но для чего же тогда опытные повара смешивают мясо с морковью и картофелем? Ведь делают они это не для экономии. В сегодняшней статье вы узнаете, зачем добавлять в котлеты овощи.

Во многих ресторанах это мясное блюдо готовят именно так: с морковью или картошкой. Потому редакция «Со Вкусом» подготовила для вас рецепты котлет с овощами, после которых вам не захочется возвращаться к классической инструкции по приготовлению.

© Depositphotos

Содержание
  1. Зачем добавлять в котлеты овощи
  2. Ароматное мясное блюдо с овощами: 2 рецепта
  3. Котлеты с морковью
  4. Котлеты с картофелем

Зачем добавлять в котлеты овощи

Хозяйки со стажем знают, что картофель и морковь, добавленные в котлеты, непременно улучшат качество этого блюда. Дело в том, что картошка служит прекрасной заменой крахмалу. Потому его не нужно будет добавлять. Так как именно картофель поможет котлетам держать форму. И во время приготовления они не развалятся.

Что касается моркови, то она сделает котлеты более сочными. К тому же, добавив этот овощ, вы сразу же почувствуете разницу. Ведь приготовленные котлетки станут нежнее и воздушнее. Такое блюдо обязательно понравится даже самым маленьким членам семьи.

© Depositphotos

Ароматное мясное блюдо с овощами: 2 рецепта

Котлеты с морковью

Список ингредиентов:

  • 250 г свинины
  • 250 г говядины
  • 120 г моркови
  • 2 ломтика белого батона
  • 3 ст. л. молока
  • 1 луковица
  • 4 ст. л. пшеничной муки
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 4 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

  1. Пропускаем через мясорубку свинину и говядину.
  2. Замачиваем батон в молоке.
  3. На мелкой терке натираем морковь. Измельчаем лук.
  4. К фаршу добавляем овощи, соль, перец и батон с молоком. Тщательно вымешиваем.
  5. Формируем котлеты, периодически смазывая ладони подсолнечным маслом. Затем панируем их в муке.
  6. Обжариваем котлетки на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с двух сторон до золотистости.

© Depositphotos

Котлеты с картофелем

Список ингредиентов:

  • 250 г говядина
  • 250 г свинины
  • 130 г картофеля
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 50 г подсолнечного масла

Как приготовить:

  1. Пропускаем через мясорубку свинину, говядину и картофель.
  2. Измельчаем лук. Добавляем его в фарш.
  3. В полученную массу вбиваем яйцо. Солим и перчим.
  4. Смазываем ладони подсолнечным маслом и формируем котлетки.
  5. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем котлеты с каждой стороны до золотистой корочки.

© Depositphotos

Обязательно попробуйте приготовить котлеты по этим рецептам. Гарантируем, что результат вам понравится. Готовили ли вы ранее это мясное блюдо с добавлением овощей? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Фото на превью: depositphotos.com.

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