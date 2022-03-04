Зачем добавлять в котлеты овощи: маленькие хитрости

Многим хозяйкам известен хитрый трюк, благодаря которому можно сэкономить на мясе во время приготовления котлет. Нужно добавить побольше хлеба, тогда фарша потребуется не так много. С этим всё предельно ясно. Но для чего же тогда опытные повара смешивают мясо с морковью и картофелем? Ведь делают они это не для экономии. В сегодняшней статье вы узнаете, зачем добавлять в котлеты овощи.
Во многих ресторанах это мясное блюдо готовят именно так: с морковью или картошкой. Потому редакция «Со Вкусом» подготовила для вас рецепты котлет с овощами, после которых вам не захочется возвращаться к классической инструкции по приготовлению.
Зачем добавлять в котлеты овощи
Хозяйки со стажем знают, что картофель и морковь, добавленные в котлеты, непременно улучшат качество этого блюда. Дело в том, что картошка служит прекрасной заменой крахмалу. Потому его не нужно будет добавлять. Так как именно картофель поможет котлетам держать форму. И во время приготовления они не развалятся.
Что касается моркови, то она сделает котлеты более сочными. К тому же, добавив этот овощ, вы сразу же почувствуете разницу. Ведь приготовленные котлетки станут нежнее и воздушнее. Такое блюдо обязательно понравится даже самым маленьким членам семьи.
Ароматное мясное блюдо с овощами: 2 рецепта
Котлеты с морковью
Список ингредиентов:
- 250 г свинины
- 250 г говядины
- 120 г моркови
- 2 ломтика белого батона
- 3 ст. л. молока
- 1 луковица
- 4 ст. л. пшеничной муки
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 4 ст. л. подсолнечного масла
Как приготовить:
- Пропускаем через мясорубку свинину и говядину.
- Замачиваем батон в молоке.
- На мелкой терке натираем морковь. Измельчаем лук.
- К фаршу добавляем овощи, соль, перец и батон с молоком. Тщательно вымешиваем.
- Формируем котлеты, периодически смазывая ладони подсолнечным маслом. Затем панируем их в муке.
- Обжариваем котлетки на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с двух сторон до золотистости.
Котлеты с картофелем
Список ингредиентов:
- 250 г говядина
- 250 г свинины
- 130 г картофеля
- 1 луковица
- 1 яйцо
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 50 г подсолнечного масла
Как приготовить:
- Пропускаем через мясорубку свинину, говядину и картофель.
- Измельчаем лук. Добавляем его в фарш.
- В полученную массу вбиваем яйцо. Солим и перчим.
- Смазываем ладони подсолнечным маслом и формируем котлетки.
- На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем котлеты с каждой стороны до золотистой корочки.
Обязательно попробуйте приготовить котлеты по этим рецептам. Гарантируем, что результат вам понравится. Готовили ли вы ранее это мясное блюдо с добавлением овощей? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Фото на превью: depositphotos.com.
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