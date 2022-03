Зачем добавлять в котлеты овощи: маленькие хитрости

Многим хозяйкам известен хитрый трюк, благодаря которому можно сэкономить на мясе во время приготовления котлет. Нужно добавить побольше хлеба, тогда фарша потребуется не так много. С этим всё предельно ясно. Но для чего же тогда опытные повара смешивают мясо с морковью и картофелем? Ведь делают они это не для экономии. В сегодняшней статье вы узнаете, зачем добавлять в котлеты овощи.

Во многих ресторанах это мясное блюдо готовят именно так: с морковью или картошкой. Потому редакция «Со Вкусом» подготовила для вас рецепты котлет с овощами, после которых вам не захочется возвращаться к классической инструкции по приготовлению.

Зачем добавлять в котлеты овощи

Хозяйки со стажем знают, что картофель и морковь, добавленные в котлеты, непременно улучшат качество этого блюда. Дело в том, что картошка служит прекрасной заменой крахмалу. Потому его не нужно будет добавлять. Так как именно картофель поможет котлетам держать форму. И во время приготовления они не развалятся.

Что касается моркови, то она сделает котлеты более сочными. К тому же, добавив этот овощ, вы сразу же почувствуете разницу. Ведь приготовленные котлетки станут нежнее и воздушнее. Такое блюдо обязательно понравится даже самым маленьким членам семьи.

Ароматное мясное блюдо с овощами: 2 рецепта

Котлеты с морковью

Список ингредиентов:

250 г свинины

250 г говядины

120 г моркови

2 ломтика белого батона

3 ст. л. молока

1 луковица

4 ст. л. пшеничной муки

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

4 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

Пропускаем через мясорубку свинину и говядину. Замачиваем батон в молоке. На мелкой терке натираем морковь. Измельчаем лук. К фаршу добавляем овощи, соль, перец и батон с молоком. Тщательно вымешиваем. Формируем котлеты, периодически смазывая ладони подсолнечным маслом. Затем панируем их в муке. Обжариваем котлетки на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с двух сторон до золотистости.

Котлеты с картофелем

Список ингредиентов:

250 г говядина

250 г свинины

130 г картофеля

1 луковица

1 яйцо

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

50 г подсолнечного масла

Как приготовить:

Пропускаем через мясорубку свинину, говядину и картофель. Измельчаем лук. Добавляем его в фарш. В полученную массу вбиваем яйцо. Солим и перчим. Смазываем ладони подсолнечным маслом и формируем котлетки. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем котлеты с каждой стороны до золотистой корочки.

Обязательно попробуйте приготовить котлеты по этим рецептам. Гарантируем, что результат вам понравится. Готовили ли вы ранее это мясное блюдо с добавлением овощей? Поделитесь своим опытом в комментариях.

