Зачем добавлять уксус в бульон

Задумывались ли вы, почему при простуде больным настоятельно рекомендуют ввести в рацион домашний куриный бульон? Дело не только в том, что он способствует разжижению мокроты, которая образуется в бронхах. Оказывается, костный бульон содержит огромное количество питательных веществ, позволяющих быстро поставить больного на ноги. Потому такое блюдо будет очень кстати, если вы вдруг слегли с простудой. Он поможет вам быстро восстановиться. А, добавив еще и уксус в бульон, вы сможете еще больше помочь своему организму. Как именно? Об этом мы подробно расскажем в сегодняшнем материале.

Сведущие хозяйки готовят костный бульон, используя этот незаменимый ингредиент. Ведь они знают, что яблочный уксус — продукт, который позволит сделать такое блюдо максимально полезным.

© Depositphotos

Для чего добавлять уксус в бульон: объяснение специалистов

Нутрициологи утверждают, что яблочный уксус способствует извлечению питательных веществ из костей. Благодаря такому дополнительному ингредиенту готовый бульон будет в 15 раз насыщеннее калием и магнием. Это поразительный результат, которого можно достичь, добавив всего 30 мл уксуса на целую кастрюлю супа. К тому же такого количества будет достаточно для лучшего извлечения коллагена из костей животных. Вот почему врачи советуют регулярно употреблять бульон с добавлением уксуса. Ведь он способствует улучшению состояния кожи, волос и суставов.

© Depositphotos

По заверениям специалистов, в процессе приготовления бульона нужно помнить не только о яблочном уксусе, но и еще об одном нюансе. Время варки — важнейший аспект, который нужно учитывать, если вы хотите получить блюдо с максимальным содержанием полезных веществ. Чтобы получить питательный и вкусный бульон, после закипания его необходимо долго держать на огне:

из куриных костей (3–4 часа)

из говяжьих (12–18 часов)

Рецепт костного бульона

© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

кости от 1 курицы

3,5 л воды

30 мл яблочного уксуса

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

1 луковица

1 морковка

2 веточки розмарина

Способ приготовления:

Помещаем кости от 1 курицы в кастрюлю. Очищаем репчатый лук и морковь. Добавляем их и розмарин к костям. Вливаем фильтрованную воду в кастрюлю. Добавляем соль и черный молотый перец. Доводим до кипения. Вливаем 30 мл яблочного уксуса. Перемешиваем все ингредиенты. Оставляем вариться на слабом огне в течение 3–4 часов.

При желании готовый бульон можно процедить и пить его просто так, не добавляя лапшу или другие продукты. Таким питательным блюдом можно легко насытиться без дополнительных ингредиентов. Варите бульон в течение несколько часов, не забывайте добавлять в него яблочный уксус — и ваш организм скажет спасибо.

