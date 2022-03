Зачем добавлять активированный уголь в кофе: интересное сочетание

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Уже давно во многих модных заведениях готовят кофе с интересными добавками. В кофейнях вы можете увидеть позиции с ликерами, пряностями и даже солью. Признаться честно, то этим сейчас мало кого удивишь. Но вот какое действительно необычное сочетание появилось недавно, так это кофе с углем. Именно за такой напиток завсегдатаи популярных кафе готовы немало заплатить. Потому сегодня мы решили рассказать, зачем добавлять активированный уголь в кофе.

Столь интересное сочетание удивляет не вкусом, а количеством полезных свойств. Ведь кофе, приготовленное с добавлением активированного угля, оказывает положительное воздействие на организм.

© Depositphotos

Зачем добавлять активированный уголь в кофе

Уголь — копеечное средство, которое действует как сорбент. Он помогает очистить организм от шлаков и токсинов. Потому кофе с этим компонентом позволяет улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

© Depositphotos

Такой напиток имеет довольно широкий спектр воздействия. Помимо того, что кофе с углем спасает организм от интоксикации, так он еще и понижает уровень плохого холестерина. Потому его стоит пить тем, кто беспокоиться о своем здоровье.

Проверенный рецепт черного кофе с углем

© Depositphotos

Список ингредиентов:

10 г молотого кофе

180 мл воды

30 мл пастеризованного молока

1 таблетка активированного угля

Как приготовить:

Начните варить кофе так, как вы привыкли. Измельчите 1 таблетку активированного угля. В процессе приготовления кофе, всыпьте полученный порошок из угля, постоянно помешивая. Готовый напиток налейте в чашку. При желании добавьте в него пастеризованное молоко.

© Depositphotos

Нужно отметить, что нельзя злоупотреблять таким напитком. Каждый день его пить не стоит. Ведь активированный уголь, добавленный в кофе, выводит из организма как вредные вещества, так и полезные. Чтобы не нарушить метаболизм, не пейте столь необычный напиток ежедневно. Следуйте модным тенденциям, если они вам по душе, но всегда помните о своем здоровье и соблюдайте меру. Расскажите в комментариях, пробовали ли вы ранее кофе с активированным углем.

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Зачем добавлять активированный уголь в кофе: интересное сочетание appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!