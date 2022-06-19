Забывшие про подорванный ими мост украинские военные вылетели в воду

Украинские военные, которые ехали по мосту на высокой скорости, вылетели на автомобиле в воду, забыв, что ранее сами подорвали его.
Telegram-канал «Заря» опубликовал кадры инцидента. Согласно ролику, украинские солдаты с оружием в руках едут по трассе и общаются друг с другом. В какой-то момент они объехали шлагбаумы и ежи, расположенные перед мостом.
«ВСУшники решили прокатиться с ветерком, но забыли что уже взорвали мост, чтобы замедлить продвижение русских войск», — говорится в сообщении.
Украинские военные после этого сорвались на машине в водоем. В конце ролика также можно увидеть падение опоры моста.