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«Забыть»: Юрий Лоза высказался о главном наказании для сбежавшего из России Галкина

«Забыть»: Юрий Лоза высказался о главном наказании для сбежавшего из России Галкина
Anton Belitsky/Global Look Press

Певец Юрий Лоза прокомментировал заведение уголовного дела на сбежавшего в Израиль Максима Галкина. По словам артиста, худшим наказанием для юмориста могло быть порицание со стороны широкой общественности.

«Ну осуждение может быть, порицание. Уголовное дело за что? Он нарушил закон? Слишком крутовато. Для артиста самое большое наказание – забвение. Привлечение внимания будет раскруткой Галкина. Начнется полемика. Самое страшное наказание — забыть. Не говорить о нем. Хуже не может быть, чем отсутствие внимания» — рассказал Лоза в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

По словам Лозы, лучше отказаться от подобных способов пиара. Заведение дела на Галкина позволило ему стать «антигероем» и главной звездой новостей.

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков рассказал, что против Максима Галкина было заведено уголовное дело. Он допустил, что сбежавшего из России юмориста могут арестовать в Турции.

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