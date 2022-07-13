«Забыть»: Юрий Лоза высказался о главном наказании для сбежавшего из России Галкина

«Ну осуждение может быть, порицание. Уголовное дело за что? Он нарушил закон? Слишком крутовато. Для артиста самое большое наказание – забвение. Привлечение внимания будет раскруткой Галкина. Начнется полемика. Самое страшное наказание — забыть. Не говорить о нем. Хуже не может быть, чем отсутствие внимания» — рассказал Лоза в беседе с изданием Teleprogramma.pro.