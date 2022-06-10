Забвение или прозрение: журналист Кот предупредил Украину об опасности игры с русской культурой

«Как только это оформилось в конечный результат так, как задумывали поляки с их русофобской идеей борьбы со всем русским внутри себя и вокруг себя (то есть фактически речь о нацизме), тут же обнаружилось вся грязь, которая прикрывалась веночками. Вся эта смердь в итоге похоронит ее носителей. Украинцы окажутся перед выбором: вспомнят, что они — русские, вернут себе свою идентичность и ментальность вместе с книгами, которые сегодня запрещают. Или же остаться «украинцами», но погибнуть от рук своих же побратимов, сгинув в безызвестности», — резюмировал Юрий Кот.