Киевские власти обдумывают механизм запрета русской литературы, в том числе произведений великих классиков, заявила директор украинского Института книги Александра Коваль. Журналист, лидер движения «Русские украинцы» Юрий Кот объяснил в беседе с «Народными Новостями», чем опасна борьба со всем русским, которую ведут на Украине с подачи Запада.
«Конечно, мы хотим сделать это быстрее. Было бы большой удачей, если бы к концу года нам удалось удалить хотя бы идеологически вредную литературу, которой так много, изданную в советское время на русском и украинском языках, а также русскую литературу с антиукраинским содержанием», — сказала Коваль в интервью украинской прессе, подчеркнув, что речь идет о более чем 100 млн экземпляров.
Новая волна борьбы с русской культурой на Украине связна с поражениями украинских военных на полях сражений, пояснил Юрий Кот. По его словам, здесь просматривается прямая логика, однако она полностью исчезает, если задуматься о самой сути борьбы Киева.
«Это уже известная тема: когда украинские националисты не могут ничего сделать с русскими на линии фронта, начинают бороться с русской культурой, памятниками, беззащитными гражданскими. Атака украинских националистов на русскую литературу — абсолютно логичное поведение, но, конечно, самоубийственное. Если они хотят бороться со всем русским, им придется сжигать произведения Гоголя, который был малороссом, Шевченко, который тоже был малороссом. Франко — русин, Леся Украинка – русинка, Сковорода — босоногий русский философ. В этом смысле, им нужно просто пойти и застрелиться», — пояснил наш собеседник.
Запад более восьми лет «кормил» Украину сказками об исключительности украинской нации, вел глубокую идеологическую работу, продолжил специалист. Однако тщательно замалчивал, что его националистическая история не выдерживает ни малейшей критики.
«Речь идет о ментальной болезни части русского народа, которая поверила в выдуманную Западом историю о какой-то отдельной сверхрасе «украинцы». Но эта идея несостоятельна и бедна: в ней все выдумано или украдено — от истории до языка. Вполне логично, что на реальном культурном ристалище они не могут победить, поэтому идут по пути запретов. Когда у тебя нет конкуренции, ты вроде бы выглядишь самодостаточным», — пояснил журналист.
Пока украинская идеология была частью русского селекционного проекта на уровне шаровар и веночков с салом, это еще могло как-то существовать, считает общественник. По его мнению, сейчас национальная идея об исключительности Украины превратилось в навязчивую идею, которая очень скоро поставит страну перед сложнейшим выбором — осознать свою ошибку или кануть в Лету со всей своей псевдоидентичностью.
«Как только это оформилось в конечный результат так, как задумывали поляки с их русофобской идеей борьбы со всем русским внутри себя и вокруг себя (то есть фактически речь о нацизме), тут же обнаружилось вся грязь, которая прикрывалась веночками. Вся эта смердь в итоге похоронит ее носителей. Украинцы окажутся перед выбором: вспомнят, что они — русские, вернут себе свою идентичность и ментальность вместе с книгами, которые сегодня запрещают. Или же остаться «украинцами», но погибнуть от рук своих же побратимов, сгинув в безызвестности», — резюмировал Юрий Кот.
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