«Забудьте о трубе»: Польша может окончательно распрощаться с российским газом

«Через Польшу больше не прокачивается газ — это теперь запрещено российскими законами. “Газпром” не может качать по газопроводу “Ямал-Европа”, потому что оператор польского участка, EuRoPol GAZ, находится в санкционном списке, и “Газпром” не может вести с ним никакую экономическую деятельность, а за прокачку надо платить. Если запрещено платить, то прокачки нет. Поэтому пока что трубопровод “Ямал-Европа” работает только для снабжения Белоруссии. Дальше, в направлении Польши, “Газпром” ничего не качает. В этом плане про данный газопровод пока что мы можем забыть», — констатировал Юшков.