«Забудьте о трубе»: Польша может окончательно распрощаться с российским газом

Польша может забыть на ближайшее время о российском газе по маршруту трубопровода «Ямал-Европа», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передает ФБА «Экономика сегодня».
Газовое сотрудничество долгое время оставалось за скобками политики Запада и России. Однако совсем недавно этот вопрос также стал предметом общей антироссийской истерии западных стран. Так, ряд государств отказался от оплаты российского газа рублями и более не получает голубое топливо. Кроме того, Украина отказывается оказывать услуги транзита через газоизмерительные станции, которые вышли из-под контроля Киева.
Наиболее русофобную риторику ведет Польша, которая не только первой отказалась платить за энергоресурсы рублями, но и пригрозила изъять имущество «Газпрома» на своей территории. Столь агрессивная позиция спровоцировала санкции Москвы. В результате поставки через польский участок трубопровода «Ямал-Европа» буквально вычеркнуты из ближайших планов России.
«Через Польшу больше не прокачивается газ — это теперь запрещено российскими законами. “Газпром” не может качать по газопроводу “Ямал-Европа”, потому что оператор польского участка, EuRoPol GAZ, находится в санкционном списке, и “Газпром” не может вести с ним никакую экономическую деятельность, а за прокачку надо платить. Если запрещено платить, то прокачки нет. Поэтому пока что трубопровод “Ямал-Европа” работает только для снабжения Белоруссии. Дальше, в направлении Польши, “Газпром” ничего не качает. В этом плане про данный газопровод пока что мы можем забыть», — констатировал Юшков.
Напомним, что недавно самые крупные клиенты «Газпрома» согласились открыть рублевые счета. Жесткая позиция российской компании в отношении Польши еще раз показала Европе, что Россия настроена решительно действовать в случае отказа от ее условий.