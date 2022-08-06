Заболевшая коронавирусом Высоцкая хочет отправиться в путешествие

Заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая призналась, что мечтает отправиться в путешествие.
В своем Telegram-канале Высоцкая выразила сожаление в связи с тем, что ей приходится находиться на самоизоляции из-за заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, в такие моменты особенно сильно хочется путешествовать.
«Сидишь и мечтаешь о дорогих сердцу местах, вспоминаешь о том, как был в них счастлив, представляешь, где еще хотел бы побывать, как только представится возможность», — написала актриса.
Напомним, ранее Высоцкая сообщила, что заразилась коронавирусом. 48-летняя артистка также объявила об отмене всех запланированных спектаклей с ее участием.