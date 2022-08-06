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Заболевшая коронавирусом Высоцкая хочет отправиться в путешествие

Заболевшая коронавирусом Высоцкая хочет отправиться в путешествие
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая призналась, что мечтает отправиться в путешествие.

В своем Telegram-канале Высоцкая выразила сожаление в связи с тем, что ей приходится находиться на самоизоляции из-за заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, в такие моменты особенно сильно хочется путешествовать.

«Сидишь и мечтаешь о дорогих сердцу местах, вспоминаешь о том, как был в них счастлив, представляешь, где еще хотел бы побывать, как только представится возможность», — написала актриса.

Напомним, ранее Высоцкая сообщила, что заразилась коронавирусом. 48-летняя артистка также объявила об отмене всех запланированных спектаклей с ее участием.

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RusNewsToday24
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