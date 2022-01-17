Заболеваемость «Омикроном» в Петербурге достигнет пика в конце января

Пик заболеваемости омикрон-штаммом ожидается в Петербурге в середине-конце января. Об этом сообщил первый зампред комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

Чиновник уточнил, что первый пациент с «Омикроном» в Петербурге был выявлен в середине декабря. Середина-конец января станет пиком до максимального распространения данного штамма, указал он. По словам Сарана, об этом свидетельствует статистика.

Представитель Смольного также сообщил, что число госпитализаций по сравнению со второй и первой неделями текущего года госпитализаций увеличилось на 7,5%. При этом число людей с диагнозом COVID-19 выросло в два-три раза — с 9,5 до 23 тысяч человек.

Ранее в Петербурге зафиксировали в городе очередной рекорд суточного прироста по заболеваемости инфекцией. За 16 января медики зарегистрировали 4132 новых случая COVID-19. При этом еще осенью губернатор Александр Беглов делал позитивные прогнозы о том, что коллективный иммунитет в Северной столице появится уже к середине января 2022 года.

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