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Заблудившиеся при отступлении из Золотого бойцы ВСУ сдаются в плен Народной милиции ЛНР

Заблудившиеся при отступлении из Золотого бойцы ВСУ сдаются в плен Народной милиции ЛНР
Федеральное агентство новостей

Небольшие группы украинских националистов, дезориентированные во время отступления ВСУ из района Золотого в Донбассе, сдаются в плен. Об этом сообщил боец НМ ЛНР.

По словам военнослужащего Народной милиции ЛНР, один из сдавшихся в плен украинских военных рассказал, что он вместе с сослуживцем заблудился, когда украинские войска стремительно покидали свои позиции.

Ранее сообщалось, что в ходе освобождения Донецкой Народной Республики от украинских националистов, противотанковая дивизия ДНР на Авдеевском направлении выполняет боевые задачи по прекращению обстрелов со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка.

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