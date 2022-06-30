Заблудившиеся при отступлении из Золотого бойцы ВСУ сдаются в плен Народной милиции ЛНР

Небольшие группы украинских националистов, дезориентированные во время отступления ВСУ из района Золотого в Донбассе, сдаются в плен. Об этом сообщил боец НМ ЛНР.
По словам военнослужащего Народной милиции ЛНР, один из сдавшихся в плен украинских военных рассказал, что он вместе с сослуживцем заблудился, когда украинские войска стремительно покидали свои позиции.
Ранее сообщалось, что в ходе освобождения Донецкой Народной Республики от украинских националистов, противотанковая дивизия ДНР на Авдеевском направлении выполняет боевые задачи по прекращению обстрелов со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка.