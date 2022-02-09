Забивших до смерти кассира «Пятерочки» грабителей задержали в Истре

Четверых подозреваемых в разбое и убийстве кассира магазина «Пятерочка» обнаружили в деревне Чесноково. Правоохранители доставили мужчин на допрос.

По данным источника в правоохранительных органах, все четверо задержанных являются гражданами Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет, сообщает Telegram-канал «112». Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, от рук злоумышленников погибла женщина, которая работала в магазине «Пятерочка» в селе Новопетровское. Трое налетчиков в масках и с битами набросилась на персонал торговой точки, смертельные удары получила 51-летняя кассир. Грабители украли из магазина 205 тысяч рублей.

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