За публикацию информации о ввозе техники Apple и Samsung СМИ теперь могут привлечь к ответственности

“Полки в магазинах начинают пустеть”. Настоящий дефицит смартфонов Apple и Samsung в России начнётся в сентябре-октябре

Как сообщают «Ведомости», участники внешнеторговой деятельности, пострадавшие от распространения информации о поставках санкционных товаров, «могут привлекать к административной ответственности СМИ, распространившие такую информацию».

Источник ссылается на внутреннее письмо Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят М.Видео-Эльдорадо, DNS, Яндекс.Маркет, и Марвел-дистрибуция.

Выдержка из письма: «Обсудив норму, мы пришли к пониманию того, что контрсанкционная информация – это распространяемая СМИ информация о поставках в РФ товаров, включенных в тот или иной санкционный список».





В письме упоминается статья 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом», которая предусматривает штрафы для граждан в размере от 5000 до 10 000 руб., для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб.

Ограничения на распространение контрсанкционной информации были введены ст. 21.4 ФЗ-326 от 14 июля 2022 года. Согласно 4-й части этой статьи, распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя, то есть участника внешнеторговой деятельности, совершившего или планирующего совершение сделки.

К товарам, о которых идёт речь, относится любое оборудование, которое содержит американские патенты, включая продукцию Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux и Nikon.

Если в результате публикации компания потеряет контракт, то она может потребовать от издания выплатить полную компенсацию, в том числе упущенную прибыль. Однако сложность будет состоять в том, чтобы доказать связь между этими событиями.