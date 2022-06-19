За полтора года майнеры выкупили около 20% всех настольных видеокарт на рынке

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Майнеры действительно были очень весомой причиной дефицита видеокарт в прошлом году.





Согласно свежим данным Bitpro Consulting, за последние полтора года майнеры во всём мире потратили на видеокарты около 15 млрд долларов.

Данные JPR говорят нам о том, что за 2021 год производители поставили на рынок 49 млн видеокарт на сумму около 51,8 млрд долларов. То есть средняя цена продажи видеокарты составила более 1050 долларов, что вдвое выше, чем, к примеру, в третьем квартале 2019 года.

Располагая такими данными, источник подсчитал, что майнеры за полтора года приобрели около 14,2 млн настольных видеокарт. При этом это число не совсем точное, поскольку некоторые майнеры использовали специальные карты для майнинга, не учитываемые JPR, тогда как другие использовали для майнинга игровые ноутбуки. Таким образом, фактическое количество графических процессоров, отправленных на фермы для майнинга, может быть другим.

В любом случае, даже 14,2 млн — это очень много. За те же полтора года в мире было реализовано около 73,55 млн настольных графических адаптеров, то есть майнеры выкупили около 20% всех настольных видеокарт. Учитывая, что в настоящее время рынок дискретных GPU делится примерно поровну между настольными ПК и ноутбуками, похоже, что майнеры за обозначенный период выкупили около 10% всех дискретных GPU.