за полгода с помощью СБП совершено более миллиарда операций

Банк России подвёл итоги работы Системы быстрых платежей (СБП) в первом полугодии 2022 года.





Согласно статистике, во втором квартале 2022 года россияне провели через СБП операций в общей сложности на 3 трлн рублей, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом за первое полугодие 2022 года в СБП совершено более 1 млрд операций на 5,4 трлн рублей, что превышает аналогичные показатели за весь 2021 год.





В среднем во втором квартале 2022 года один пользователь совершил порядка 13 операций в СБП, при этом в первом квартале этот показатель был равен 10.

На данный момент к системе подключено 211 банков. Всего объем операций в СБП с начала запуска превысил 11 трлн рублей. С начала запуска СБП 63 млн россиян совершили 2,1 млрд операций.

