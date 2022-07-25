Zа пацаноV: армия ДНР готовится к освобождению Славянска – эксклюзивный репортаж

Первые отряды ополчения формировались в Славянске и его пригородах, например, Семеновке. А первая бригада армии ДНР до сих пор носит название «Славянская». Многие бойцы и командиры родом из Славянска или начинали там свой боевой путь. И хотя город был оставлен после длительной героической обороны, выражение «вернемся в Славянск» за восемь лет стало крылатым среди донецких военных.