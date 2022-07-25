Zа пацаноV: армия ДНР готовится к освобождению Славянска – эксклюзивный репортаж

Линия фронта постепенно приближается к особенному для жителей Донбасса городу – Славянску. Именно там восемь лет назад началась гражданская война, с кровавого налета украинских националистов на город. Корреспондент «Народных Новостей» показал уникальные кадры с места событий.
Первые отряды ополчения формировались в Славянске и его пригородах, например, Семеновке. А первая бригада армии ДНР до сих пор носит название «Славянская». Многие бойцы и командиры родом из Славянска или начинали там свой боевой путь. И хотя город был оставлен после длительной героической обороны, выражение «вернемся в Славянск» за восемь лет стало крылатым среди донецких военных.
С севера к Славянску подходят подразделения армии ЛНР, активно работая артиллерией по украинским позициям в лесной зоне вокруг города. Наши военнослужащие активно применяют и трофейные орудия, захваченные в предыдущих боях.
«Сейчас мы будем производить стрельбу из трофейных минометов, которые мы захватили в ходе освобождения. Украинцы оставили их и в данный момент мы будем вести огонь по ним из их оружия», – заявил боец Народной милиции ЛНР с позывным Морпех.
На минометных минах надписи «Zа пацаноV» – последние слова героя России летчика Романа Филиппова, погибшего в Сирии.
Ждут освобождения Славянска и мирные жители большей части Донбасса, ведь именно оттуда поступала вода в крупные города. Украинские боевики первым делом перекрыли ее, с началом специальной операции, а потом уничтожали насосные станции, плотины и водоводы. Поэтому скорейшее возвращение Славянска сможет обеспечить нормальное водоснабжение всей ДНР.