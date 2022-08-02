за ним наблюдают более 300 000 человек

Самолёт Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, продолжает устанавливать исторические рекорды Flightradar24.

Ранее этот самолёт уже стал самым отслеживаемым воздушным судном по данным сервиса Flightradar24. Тогда сообщалось, что за полётом в прямом эфире следили более 100 тыс. человек. В данный момент полёт самолёта отслеживают уже 300 тыс. человек. Напомним, до этого рекорд Flightradar24 составлял около 10 000 наблюдений за одним рейсом.





Ожидается, что самолёт прибудет сегодня вечером на Тайвань. На фоне этого Китай сделал несколько громкий заявлений в адрес США, предупреждая о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет сидеть сложа руки.

Ранее стало известно, что Flightradar24 скрыл местоположение самолета Нэнси Пелоси, однако теперь его снова можно отслеживать.

Обновлено: за полётом наблюдают уже 330 тыс. человек.